الدفاع الروسية: القضاء على 530 جنديا أوكرانيا وإسقاط 11 مسيرة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل 530 جنديا أوكرانيا وإسقاط 11 مسيرة على محاور القتال خلال صد محاولات وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية بعمليات هجومية في اتجاه جنوب دونيتسك، وكراسني ليمان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة - في بيان صحفي- إنه في اتجاه دونيتسك تم صد 4 هجمات معادية شنتها الوحدات التابعة لنظام كييف بنجاح، وبلغ إجمالي خسائر الجانب الأوكراني على هذا المحور 530 جنديا ودبابة واحدة، ومدرعتين قتاليتين، و5 مركبات، إضافة إلى مدفع Msta-B، وآخر D-20، بالإضافة إلى أنه تم تدمير مستودع ذخيرة اللواء الآلي رقم 54 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك.

وفي اتجاه كراسني ليمان، أوضح البيان أن نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة والطائرات العملياتية والتكتيكية لمجموعة "المركز" أصابت عددا من الأهداف في وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في لوجانسك، حيث ألحقت بالجانب الأوكراني خسائر تصل إلى أكثر من 65 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدرعتين قتاليتين، وشاحنتين صغيرتين، ومدفع هاوتزر D-30، ومدفع غفوزديكا".

وفي اتجاه جنوب دونيتسك، صدت نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "الشرق" هجوما شنته وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، وفي اتجاه زابوروجيا أصابت القوات الروسية مناطق تمركز الأفراد والمعدات العسكرية للواء الدفاع الإقليمي رقم 106، حيث بلغت خسائر الجانب الأوكراني 135 جنديا، ومدرعتين قتاليتين، و4 مركبات، و3 مدافع هاوتزر D-20، ومدفع Msta-B وآخر D-30، ومدفع "غفوزديكا".

وفي اتجاه كوبيانسك، بلغت خسائر الجانب الأوكراني 25 جنديا، و3 مركبات، ومدفع "أكاتسيا"، ومدفع هاوتزر D-30، ومدرعة قتالية من طراز "غراد"، وفي اتجاه خيرسون بلغت الخسائر 40 جنديا، وتم تدمير 6 مركبات، ومدفع هاوتزرMsta-B، كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الإقليمي رقم 123 في منطقة قرية كيزوميس.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن الطيران العملياتي والتكتيكي للجيش، وكذلك سلاح المدفعية لمجموعات القوات المسلحة الروسية ضرب خلال الـ 24 ساعة الماضية 85 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار، ونقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في 102 مقاطعة أوكرانية، كما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي صاروخين بعيدي المدى من طراز "هيمارس"، وآخر "هارم" وإسقاط 11 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق خيرسون ودونيتسك ولوجانسك.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل جنرالين أوكرانيين من المشاركين في اجتماع باللواء رقم 56 الآلي المستقل أثناء تعرضه لضربة أول أمس الثلاثاء.

وقامت القوات المسلحة الروسية - وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - بضرب نقطة الانتشار المؤقتة للواء رقم 56 الآلي المستقل التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في "كراماتورسك"، في وقت مشاركة جنرالين أوكرانيين في اجتماع، حيث تم تحييد 50 جنديا أوكرانيا، و20 من المرتزقة الأجانب والمستشارين العسكريين.

وفي سياق العقوبات الغربية على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، قدمت الحكومة البريطانية قانونا جديدا اليوم الخميس يمنع المحامين البريطانيين من تقديم المشورة للشركات الروسية في صفقات تجارية معينة.

وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، سيتم فرض مزيد من القيود على الأفراد الأثرياء والشركات الكبرى المرتبطة بالنظام الروسي لكي لا يتمكنوا من الوصول إلى الخبرة القانونية البريطانية لتنفيذ الصفقات التي يمكن أن تعزز صندوق الحرب في روسيا- مما يزيد الضغط على حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وسيمنع القانون الجديد المحامين البريطانيين من تقديم المشورة للشركات الروسية في صفقات تجارية معينة، مما يمنع روسيا من الاستفادة اقتصاديا من الخبرة القانونية الرائدة عالميا في المملكة المتحدة. ويمكن أن يشمل ذلك الصفقات التجارية بين الشركات العالمية، أو الإقراض المالي الدولي.

ويستند الإجراء إلى العقوبات الحالية التي تم فرضها ضد روسيا خلال العام الماضي، والتي شهدت منع شركاتها من الوصول إلى مجموعة من الاستشارات القانونية والخبرة من محامين بريطانيين.

وتعتمد روسيا بشكل كبير على الدول الغربية للحصول على الخبرة القانونية، إذ كانت المملكة المتحدة تصدر سابقا ما قيمته 56 مليون جنيه إسترليني من الخدمات القانونية للشركات الروسية كل عام.