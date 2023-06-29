أسعار الذهب تعاود الارتفاع عالميًا.. والأونصة تربح 1.2 دولار

عاودت أسعار الذهب، الارتفاع، في البورصات العالمية خلال تداولات اليوم الخميس، وربحت الاونصة نحو 1.2 دولار في المعاملات الفورية.

و ارتفع المعدن الأصفر بنسبة 0.06% أو ما يعادل 1.23 دولار ليصل إلى 1924.32 دولار للأونصة.

وارتفعت عقود الذهب الآجلة ، تسليم أغسطس 2023 بنسبة 0.01% أو ما يعادل 0.1 دولار لتصل إلى 1933.85 دولار للأونصة.

وكان المعدن النفيس قد سجل أمس الأربعاء أدنى مستوياته منذ منتصف مارس عند 1902.69 دولار للأوقية.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % لتسجل 1920.50 دولار للأوقية.

ارتفاع الذهب يأتي وسط زيادة التوقعات بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية ، و الذي ساهم في تراجع الطلب على أداء صناديق الاستثمار في الذهب بشكل كبير، هذا بالإضافة إلى ضعف أسعار الذهب العالمي وتداولاها عند مستويات خطرة قد تفتح الباب لمزيد من الهبوط.

كما تراجع الطلب على صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب خلال الفترة الحالية بالمقارنة مع الإقبال على السندات الحكومية، وذلك مع استمرار سياسة التشديد النقدي من قبل الفيدرالي الامريكي والتي تأتي بالنفع على أسواق السندات.

و تراجع كذلك صندوق SPDR الاستثماري للذهب والذي يعد أكبر صندوق عالمي بإجمالي استثمارات تصل إلى 60 مليار دولار ، منذ بداية الأسبوع الجاري ، بعد أن انخفض الأسبوع الماضي بنسبة 1% وسجل أدنى مستوياته منذ منتصف شهر مارس الماضي.

بينما قد فقد الصندوق الأداء الإيجابي الكبير الذي سجله منذ بداية العام بعد الدعم الذي حصل عليه من ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات 2080 دولار للأونصة، ليسجل ارتفاع منذ بداية العام بنسبة 5.05%. بالرغم من هذا استطاع صندوق SPDR أن يحصل على تدفقات داخلة منذ بداية العام بواقع 9.46 طن من الذهب.