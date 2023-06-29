إصابة 6 أشخاص إثر مشاجرة بين عائلتين بقرية القُضا جنوب الأقصر

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة، اليوم الخميس، إثر نشوب مشاجرة عنيفة، بين عائلتين بقرية القُضا التابعة لمدينة إسنا جنوب الأقصر، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وإخطار الجهات المعنية للتحقيق.

تلقت غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، إخطارا يفيد نشوب مشاجرة بالشوم والحجارة بين عائلتين على حد قطعة أرض زراعية في قرية القضا التابعة لمجلس قروي الشغب، بمدينة إسنا ووقوع مصابين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إسنا، حيث تمت السيطرة على المشاجرة وفضها، والقبض على المتورطين في اندلاعها، كما تم فرض كردون أمني بالقرية لمنع تجدد الاشتباكات.

وبالفحص تبين إصابة 6 أشخاص من الطرفين، هما كلا من "عرفة أ س" 44 سنة، و"محمد أ س" 50 سنة، و"سيد أ س" 48 سنة، و"عبده ع ر" 49 سنة، و"هناء ش أ" 36 سنة، و"محمود أ" 35 سنة، وجميعهم من قرية القضا وأصيبوا بكدمات وسحجات وجروح متفرقة نتيجة تراشق الطوب والحجارة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي التابع لهيئة الرعاية الصحية لتلقي العلاج اللازم.