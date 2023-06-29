الكرملين: هناك جهود محددة لتحقيق أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا من خلال الدبلوماسية

الخميس 29/يونيو/2023 - 02:55 م

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن هناك جهودا محددة لتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا من خلال الدبلوماسية، مشيرا إلى أن بلاده لا ترى أسس لهذا الأمر حاليا.

وقال بيسكوف - في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس، إن الإنجاز الحقيقي بالنسبة إلى روسيا هو تحقيق الأهداف التي حددها الرئيس فلاديمير بوتين أمامنا للعملية العسكرية، مضيفًا سوف تتحقق هذه الأهداف لا شك، وثمة جهود محددة لنقل نسبة كبيرة من هذه الأهداف إلى الساحة السياسية والدبلوماسية.

وتابع "بيسكوف" قائلًا: للأسف لا توجد أسس للعملية السياسية والدبلوماسية، ولذلك ستستمر العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مؤكدًا أن الأمر الرئيسي هو تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة.