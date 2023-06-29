إقبال المصطافين على شواطئ مرسى مطروح في ثاني أيام العيد.. صور

قال عمرو عبد المجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم الخميس، إن شواطئ مرسى مطروح والمتنزهات والحدائق وكورنيش المدينة والمزارات الأثرية والسياحية والمتاحف؛ شهدت إقبالا ملحوظا من المصطافين وأهالي المحافظة.

وأوضح عبدالمجيد، أن الشواطئ وكورنيش المدينة مع الحدائق والمتنزهات والملاهي والسيرك وسياحة السفاري ومزار كليوباترا وكافة الخدمات الترفيهية، كانت هي قبلة ضيوف ومصطافي المحافظة وأهالي مطروح الكرام، للاحتفال بالعيد مع أبنائهم وإدخال السرور على الاطفال والشباب والكبار في ثاني عيد الاضحي المبارك.

وأكد رئيس المدينة أن شواطئ مرسى مطروح شهدت إقبالا كبيراً خلال إجازة عيد الاضحي المبارك، حيث بدأت شواطئ الغرام والابيض ورميل والليدو ومطروح العام وكليوباترا فى استقبال المصطافين والزائرين إلى مرسى مطروح لقضاء إجازة العيد على الشواطئ والتى تشهد بداية الموسم السياحي هذا العام، مع عطلة العيد.

وأعلن رئيس مدينة مرسى مطروح أن أسعار الشواطئ العامة هذا العام جاءت 120 جنيها للشمسية و4 كراسي، ويتابع مدير الشواطئ من خلال حملات تفتيشية دورية على الشواطئ لمنع التلاعب فى الأسعار وفرض رسوم إضافية لاستغلال المصطافين، وناشد الزائرين والوافدين بالإبلاغ الفورى فى حالة التلاعب فى الأسعار علي ارقام 0464935266 .

إقبال المصطافين على شواطئ مرسى مطروح في ثاني أيام العيد

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