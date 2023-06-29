وزير الري: التصدي بكل حسم لكل أشكال التعديات على نهر النيل والمجاري المائية

تواصل أجهزة وزارة الري متابعة حالة المنظومة المائية خلال إجازة العيد بمختلف المحافظات ،وذلك في ضوء توجيهات الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، لجميع أجهزة الوزارة برفع درجة الاستعداد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك والتى تتزامن مع فترة أقصى الاحتياجات المائية.

وصرح الدكتور سويلم بأن العمل مستمر بكافة المواقع التابعة للوزارة، حيث يتواجد العاملون بالوزارة فى مواقعهم بنظام النوبتجيات ، لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين وتنفيذ أعمال مناوبات الرى والموازنات على الترع، ومتابعة المناسيب والتصرفات بالمصارف ، وتشغيل محطات الرفع والمرور الدورى عليها للاطمئنان على الحالة الفنية للمحطات والإصلاح الفورى لأى أعطال، مع التنسيق المستمر بين أجهزة مصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين وإستقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد المحطات وتأمين احتياجات مياه الشرب خلال إجازة العيد.

كما تواصل أجهزه الوزارة التصدى بكل حسم لكافه أشكال التعديات على نهر النيل والمجارى المائية والعمل على إزالتها في مهدها لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، ولضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

وعلى صعيد آخر، يستمر توافد الزوار على حدائق الرى بالقناطر الخيرية للإحتفال بالعيد بين أحضان الطبيعة الخلابة، كما يستمر توافد الزوار على المركز الثقافى الإفريقى والنصب التذكارى لرمز الصداقة المصرية السوفيتية بالسد العالى ونقطة المشاهدة بالسد العالى .