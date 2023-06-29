خبير: الحوادث في مصر انخفضت بنسبة 44% بعد تطوير الطرق (فيديو)

أكد عماد الدين نبيل، استشاري طرق، أن مصر نجحت في تحقيق طفرة ملحوظة في تطوير شبكة الطرق والكباري والسكك الحديدية، خلال السنوات الأخيرة.

وقال "نبيل" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، قبل عام 2013 الدولة كانت تمتلك 24 ألف كيلو من الطرق مرصوفة فقط، ولكن الآن أصبح لدينا أكثر من 60 ألف كيلو، في شبكة الطرق الداخلية، على مستوى الجمهورية.

وأضاف استشاري الطرق والكباري، أن مصر كانت تسجل أرقاما مرعبة بالنسبة للحوادث وكانت تعتبر من الدول المحظور فيها القيادة للأجانب، مشيرا إلى أن نسب الحوادث في مصر انخفضت بنسبة 44%، والقتلى والجرحى بنسبة 50%، قائلاً: "عدد الحوادث كانت مفزعة ولكننا الآن أصبحنا دولة آمنة، فيما يخص القيادة على الطرق السريعة، وذلك بفضل تطوير الطرق والبنية التحتية".

وعن رؤية 2023، أوضح استشاري الطرق والكباري، أنه تم تنفيذ شبكة الطرق القومية بنحو 8 آلاف كيلو إجمالي أطوال طرق سريعة بين المحافظات المختلفة بهدف تنفيذ رؤية مصر2030، والتي كانت تهتم بإنشاء مدن صناعية ومدن جديدة وعواصم جديدة وإنشاء مجموعة كبيرة من المزارع والمشروعات الزراعية.