مقتل وإصابة 1527 طفلا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، في بيان عبر الحساب الرسمي علي "تليجرام"، عن مقتل 494 طفلا وإصابة أكثر من 1033 آخرين منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء “يوكرينفورم الأوكرانية” اليوم الخميس.

وقال البيان: "اعتبارا من 29 يونيو 2023، تأثر أكثر من 1527 طفلا في أوكرانيا بالعدوان المسلح الروسي. وبحسب بيانات الحكومة، قتل 494 طفلا واصيب اكثر من 1033 بجروح بمستويات خطورة مختلفة".

وأشارت الوكالة إلى أنه هذه البيانات ليست نهائية، إذ يجري التحقيق فيها داخل مناطق الأعمال القتالية والمناطق المحتلة مؤقتا والمناطق المحررة.

وسجلت حاليا معظم الضحايا في مناطق دونيتسك (471)، وخاركيف (284)، وكييف (129)، وخيرسون (113)، وزابوريجيا (91)، وميكولايف (89)، ودنيبروبتروفسك (83)، وتشرنيهيف (71) ولوهانسك (67).

وخلال اليوم الماضي، تم الإبلاغ عن مقتل فتاة أخرى، تبلغ من العمر 17 عاما، في هجوم صاروخي روسي على كراماتورسك، بشرق أوكرانيا.

وارتفع عدد القتلى في الهجوم الصاروخي الروسي على مطعم بيتزا مكتظ في مدينة كراماتورسك بشرق أوكرانيا إلى 12، بينهم أربعة أطفال.

وقالت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية إن 56 شخصا على الأقل أصيبوا، بعضهم في حالة خطيرة، عندما اصطدم صاروخان من طراز إسكندر بالمطعم في وسط المدينة.

وقال حاكم المنطقة بافلو كيريلينكو إن محاولات الإنقاذ انتهت. ووصفت سفيرة المملكة المتحدة في أوكرانيا ميليندا سيمونز، عبر حسابها علي "تويتر"، الهجوم بأنه "مفجع."

وكتبت: "الهجوم الروسي على كراماتورسك مفجع. أطفال أوكرانيون من بين القتلى في هجوم صاروخي على مطعم بيتزا. لذلك من الواضح أنه ليس منشأة عسكرية ولكن مكانا شهيرا للسكان والزوار."