أعمال نظافة بكورنيش النيل ورفع مخلفات ذبح الأضاحي من أمام مجازر قرى المنيا.. صور

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا اليوم الخميس، برفع المخلفات وأعمال النظافة للكورنيش والشوارع المتفرعة منه بطول حوالي 6 كيلو مترات، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بمواصلة أعمال النظافة ورفع المخلفات وخاصة الكورنيش بوصفه المتنفس الرئيسى لأبناء المحافظة، وكونه الأيقونة الحضارية لعروس الصعيد .



من جانبه، أعلن اللواء أ.ح هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بكافة أحياء المدينة وخاصة منطقة كورنيش النيل ، بالإضافة إلى حملات النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية بنزلة حسين و ورفع مخلفات الذبح من مجازر قرى بنى محمد سلطان، وصفط الخمار، والمطاهرة البحرية، مضيفا أنه تم تحرير 20 محضر إشغال بمدينة المنيا، وشملت 15 محضرا بشوارع ابن خصيب، والمحطة، والكورنيش، إلى جانب 5 محاضر إشغال بحى غرب.

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