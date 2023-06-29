الاتحاد العام للمصريين في أمريكا يحتفل بعيد الأضحى المبارك.. صور

احتفل اعضاء الاتحاد العام للمصريين في أمريكا مع أبناء الجالية المصرية هناك بعيد الأضحى المبارك، حيث التقى الجميع بعد صلاة العيد في أحد المساجد.

وعقب خطبة العيد في أحد مساجد كاليفورنيا تحدث من داخل المسجد رجل الأعمال رأفت صليب رئيس الاتحاد العام للمصريين في أمريكا وهنأهم بالعيد وحدثهم عن أهمية التآخي بين أبناء الجالية وعن التسامح والسلام بينهم ولم يخل الحديث عن مصر وذكريات الطفولة هناك وكيف كانت وما زالت الحميمية بين المسلمين والمسيحيين، وأن الشعب المصري بكل طوائفه يؤمن أن الدين لله والوطن يتسع للجميع.

كما تناول أعضاء الهيئة التأسيسية مجتمعين وجبة الإفطار عقب صلاة العيد في حضور المهندس هشام ستية نائب رئيس فرع الاتحاد في امريكا عن الساحل الغربي والمهندس هشام جابر عضو الهيئة التأسيسية .

وفي بنسلفانيا التقى ممثل الاتحاد العام للمصريين في بنسلفانيا هاني نادر في المسجد مع الشباب وابناء الجاليه المصرية واعضاء الاتحاد في بنسلفانيا للاحتفال بعيد الأضحى المبارك وقدمت الهدايا للأطفال في احتفاليه تتناسب مع المناسبه وقد التقى حشد من المصريين في بنسلفانيا على هامش صلاة العيد حيث تبادل الجميع ذكريات العيد في مصر وسط لقاء الأهل والأحباب.

وفي مدينة نيويورك أدى صلاة العيد مجموعة من ابناء الجالية والجاليات العربية في المركز الثقافي الاسلامي في حي منهاتن هناك يتقدمهم عصام يوسف نائب الرئيس في الساحل الشرقي وعصام عطوة المنسق العام ومجموعه من ابناء الجاليه هناك.

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