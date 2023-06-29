انتظام العمل بمعديات المنيا للتيسير على المواطنين فى العيد.. صور

قامت الوحدة المحلية بديرمواس اليوم الخميس، بتفقد معديات تل بنى عمران والحاج قنديل، للتأكد من كافة وسائل تأمين المراسي لضمان التيسير على المواطنين ، إلى جانب تسهيل عمليات شحن المركبات.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بالمتابعة الميدانية والحملات التفتيشية المستمرة على كافة المعديات بالمراكز وخاصة خلال أيام العيد نظرا للإقبال الشديد من المواطنين على استخدامها فى تنقلاتهم.



فيما قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة مغاغة بالمرور على معديات قرى : أولاد الشيخ ، جزيرة شارونة، والزاوية، وذلك للتأكد من مدى الالتزام بعوامل السلامة والصحة المهنة، وتوافر أطواق النجاة، وانتظام حركة العمل، وانضباط أطقم التشغيل .

353872889_591814809604915_4735018431153695613_n

353877245_659574382683911_8409172406927661567_n

353890765_1768915583510458_3768177829206785045_n

353916785_819406389528072_7071745261005998291_n