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الخميس 29 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انتظام العمل بمعديات المنيا للتيسير على المواطنين فى العيد.. صور

بتوجيهات محافظ المنيا
بتوجيهات محافظ المنيا .. انتظام العمل بالمعديات
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قامت الوحدة المحلية بديرمواس اليوم الخميس، بتفقد معديات تل بنى عمران والحاج قنديل، للتأكد من كافة وسائل تأمين المراسي لضمان التيسير على المواطنين ، إلى جانب تسهيل عمليات شحن المركبات.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بالمتابعة الميدانية والحملات التفتيشية المستمرة على كافة المعديات بالمراكز وخاصة خلال أيام العيد نظرا للإقبال الشديد من المواطنين على استخدامها فى تنقلاتهم.

فيما قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة مغاغة بالمرور على معديات قرى : أولاد الشيخ ، جزيرة شارونة، والزاوية، وذلك للتأكد من مدى الالتزام بعوامل السلامة والصحة المهنة، وتوافر أطواق النجاة، وانتظام حركة العمل، وانضباط أطقم التشغيل .

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اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا خلال ايام العيد مدينة مغاغة المتابعة الميدانية المراكز