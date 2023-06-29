مصرع شخص وإصابة نجله في حادث تصادم بالقليوبية

لقي شخص مصرعه وأصيب نجله إثر حادث تصادم دراجتهما النارية أثناء سيرهما بطريق سيسل دائرة مركز شرطة الخانكة، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام والمصاب إلى مستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقى مأمور مركز شرطة الخانكة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم ووجود متوفي على طريق سيسل دائرة مركز شرطة الخانكة، وجرى إخطار مديرية أمن القليوبية، وانتقلت قوة أمنية وتبين وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية يستقلها شخصان وسيارة ملاكي.

وأسفر الحادث عن مصرع قائد الدراجة النارية وإصابة نجله، وجرى نقلهما للمستشفى والتحفظ على الدراجة والسيارة وتولت الجهات المختصة التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن جثة المتوفي.