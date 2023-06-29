محافظ قنا يهنئ الرئيس بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

بعث اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، جاء نصها "يسعدنى أبعث لفخامتكم بأصدق التهانى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، داعيا الله أن يعيد على فخامتكم هذه الأيام المجيدة بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظكم الله لمصر ، وأن يحفظ الله مصر بكم".

كما بعث محافظ قنا، برقيات تهنئة مماثلة، لكل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد احمد زكى وزير الدفاع والانتاج الحربي ، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، و اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، و المستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب ، و المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ.