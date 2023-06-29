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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كوريا الجنوبية تقدم مليون دولار مساعدات إضافية إلى أوكرانيا

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
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 قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم /الخميس/ إن كوريا الجنوبية ستقدم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة مليون دولار أمريكي إلى أوكرانيا، لمساعدة المتضررين من الدمار الكارثي لسد "كاخوفكا". 

وقال المتحدث باسم الوزارة "ليم سو-سوك" - في مؤتمر صحفي، نقلته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" - إن الحكومة ظلت تقدم دعما مستمرا للمواطنين الأوكرانيين الذين يعانون من الحرب، وقد قررت تقديم مساعدات إضافية نظرا للاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن تدمير السد».
وأثار تدمير سد "كاخوفكا" في منطقة "خيرسون" بجنوب أوكرانيا يوم 6 يونيو أزمة إنسانية في البلاد، التي تعاني بالفعل من حربها مع روسيا وأدى الدمار إلى غرق نحو 40 بلدة بالفيضانات وحرمان 16 ألف شخص من منازلهم ومن مياه الشرب.
وسيتم تسليم المساعدات الأخيرة إلى أوكرانيا من خلال المنظمات الدولية، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

أوكرانيا روسيا كوريا الجنوبية