كهربا وتاو يقودان هجوم الاهلي المتوقع أمام البنك الأهلي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة قوية أمام فريق البنك الأهلي في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي، مباراة الأهلي والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 65 نقطة خلف بيراميدز المتصدر بينما يمتلك البنك الأهلي 35 نقطة في المركز الرابع عشر.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - مروان عطية.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر - محمود كهربا - بيرسي تاو.

واستبعد مارسيل كولر كل من حسين الشحات وحمدي فتحي ومصطفي مخلوف ومحمود متولي وعمرو السولية وشادي حسين وبرونو سافيو وكريم الدبيس وأيمن أشرف