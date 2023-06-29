المخرجة سارة وفيق تنشر صورة من فيلم "تاج"

نشرت المخرجة سارة وفيق على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صوره للفنان تامر حسنى وحوله مجموعة يرتدون قناع البطل الخارق من فيلم "تاج"، وعلقت على الصوره "تاج فى السينما".

ويشارك الفنان تامر حسنى فى السباق السينمائى لعيد الأضحى بفيلم "تاج"، وهو من نوعية أفلام البطل الخارق.



الفيلم تدور أحداثه فى إطار من الفانتازيا حول شخصية شخص يمتلك قوه خارقه، وفى تصاعد للأحداث بشكل درامى تشويقى مع بعض الكوميديا.

الفيلم بطولة تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، محمد نشأت، تأليف تامر حسنى والإخراج ساره وفيق.

يذكر أن المخرجه سارة وفيق تعاونت مع الفنان تامر حسنى من قبل بفيلم "مش أنا"، بطولة تامر حسنى، سوسن بدر، حلا شيحه، ماجد الكدوانى، تأليف تامر حسنى والإخراج ساره وفيق.