مهرجانات وألعاب وعروض للعرائس وهدايا مجانية بمراكز شباب الدقهلية في ثاني أيام عيد الأضحى.. صور

استمر الآلاف من النشء والشباب والرواد والمواطنين فى التوافد اليوم الخميس ، ثانى أيام عيد الأضحى المبارك على مراكز الشباب بالدقهلية، ضمن مبادرة " العيد احلى بمراكز الشباب"، والتى تشهد فعاليات وبرامج متنوعة كثيفة تنفذ خلال أجازة عيد الأضحي المبارك بالهيئات الشبابية والرياضية بالشباب والرياضة بالدقهلية.

جاء الإقبال الكبير على مستوى أكثر من 400 هيئة شبابيه على مستوى محافظة الدقهلية، وذلك للرؤية البعيده لوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي عمل على تطوير منظومة العمل بالشباب والرياضة بتطوير البنية التحتية، والطفرة الإنشائية التي شهدتها مراكز الشباب بالدقهلية من مباني وملاعب وحمامات سباحة وصالات رياضية ونوادي اجتماعية، ونظرته الثاقبة بتأهيل العنصر البشري الذي يعمل فى هذه المنشآت الشبابية والرياضية، فأصبحت بحق مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية قادرة على جذب النشء والشباب بل والأسرة المصرية كلها.

فيما تتضمن فعاليات مبادرة " العيد احلى بمراكز الشباب" فى ثاني أيام عيد الأضحي المبارك ، بجميع مراكز الشباب على مستوى المحافظة، العديد من الفقرات والبرامج ومهرجانات وهدايا مجانيه للنشء وألعاب ترفيهيه، وتشمل فقرات: ترويحية وفنية وإستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال، وفقرة الساحر والعرائس وفقرات غنائية يتخللها ممارسة الرواد والاعضاء للخدمات الموجودة بالمراكز من ملاهي وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية.

من جانبها أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، على فتح مراكز الشباب على مستوى المحافظة أمام النشء والشباب والمواطنين مجانا خلال اجازة عيد الأضحى المبارك، وتوفير كافة الخدمات لهم خلال إجازة عيد الأضحي المبارك، لكى يستفيدوا من أنشطة مراكز الشباب على مستوى قرى ومدن المحافظة، والمتابعة المستمرة لسيادتها من خلال غرفة عمليات خلال اجازة عيد الأضحي المبارك.

جدير بالذكر أن مبادرة العيد احلى بمراكز الشباب تأتي للعام الثاني على التوالي، بعد النجاح الذي حققته في العام الماضي فى استقبال المواطنين ومشاركتهم في الفعاليات والأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب، تأكيداً على استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية قادرة على جذب النشء والشباب والمواطنين، فى إطار توجيهات القيادة السياسية الحكيمة نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق التنمية المستدامة 2030.

تأتى تنفيذ مبادرة " العيد احلى بمراكز الشباب" بالشباب والرياضة بالدقهلية، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، واشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب.

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