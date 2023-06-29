سوريا: حرق المصحف يكشف المستوى الأخلاقي الذي انحدرت إليه الحكومات الغربية

أدانت سوريا بأشد العبارات التطاول على القرآن الكريم من أحد المتطرفين بموافقة الحكومة السويدية، واصفه إياه بالعمل المشين، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "سانا" السورية.

وأوضح مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية إن "الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات العمل المشين بالتطاول على القرآن الكريم صبيحة أقدس الأيام عند ملايين المسلمين من قبل أحد المتطرفين بإذن وموافقة الحكومة السويدية".

وتابع المصدر: "هذه الجريمة عدا عن كونها تمس مشاعر ملايين المسلمين وتتناقض مع مشاعر المحبة والاحترام بين الأديان، فإنها توضح بشكل لا لُبس فيه المستوى الأخلاقي الذي انحدرت إليه الحكومات الغربية، والنفاق وكذب القيم التي تدعيها، والتي لم يصل إليها أعتى الجماعات تطرفاً وبعداً عن القيم الإنسانية والروحية".

وأضاف: "على حكومات الغرب التي تعاني من عقدة التفوق الحضاري التوقف عن نشر وتأجيج مشاعر الكراهية بين الشعوب، وأن تعلم بأن حرية البعض تتوقف عند حدود حرية الآخرين واحترام مشاعرهم، وبالتالي فإنها لا تستطيع بأي شكل من الأشكال تبرير جريمتها بالاعتداء على القرآن الكريم".

وكان سويدي متطرف أقدم أمس الأربعاء تحت حماية السلطات وأمام حوالي 200 مسلم، بتمزيق وحرق القرآن خارج المسجد الرئيسي في العاصمة السويدية ستوكهولم.