أمريكا وبريطانيا تبحثان مجموعة من القضايا الدفاعية والأمنية

الخميس 29/يونيو/2023 - 12:39 م

بحثت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا مجموعة من القضايا الدفاعية والأمنية، بما في ذلك الأزمة الروسية الأوكرانية وقمة الناتو المرتقبة خلال يوليو المقبل.

جاء ذلك، حسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية /البنتاجون/ في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، خلال لقاء وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشئون السياسية كولين كال، والمستشار الخاص لشئون السياسة الخارجية والأمنية لدى المستشار الألماني ينس بلوتنر في مقر البنتاجون لمناقشة الأمور الحالية المهمة للعلاقات الدفاعية بين البلدين.

وتطرق الجانبان إلى استراتيجية الأمن القومي التي أقرتها الحكومة الألمانية مؤخرا لأول مرة في تاريخ البلاد، والتي تقوم على مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية، كما أعرب وكيل وزارة الدفاع الأمريكية عن شكره لألمانيا على دعمها لأوكرانيا وحلفاء الناتو. وأعرب الجانبان عن التزامهما بمواصلة تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وألمانيا.