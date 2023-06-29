استشاري تغذية توجه نصائح وتحذيرات لتناول اللحوم في العيد

قدمت الدكتورة ياسمين الصيرفي، استشاري التغذية العلاجية، عدة نصائح وتحذيرات غذائية لتناول الطعام، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وقالت الصيرفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إنه من الطبيعي أن يكون لدينا فى وقت الغداء البروتين الخاص بنا سواء من اللحوم أو الأسماك أو الدواجن، محذرة الأشخاص الذين لديهم أمراض الكلى والكبد من كمية اللحوم التي يتناولوها.

وعن الأشخاص الذين يعانون من الكوليسترول، حذرت استشاري التغذية العلاجية من تناول اللحوم بالزيت أو الزبد، على أن يستبدل ذلك بسلقها.

وأكدت استشاري التغذية العلاجية ضرورة تناول الخضراوات، خاصة بجانب اللحوم، موضحةً أن الخضراوات قلوية وتعادل حموضة اللحوم، بالإضافة إلى تقليل كمية الملح لتجنب ارتفاع الضغط.