"الدجال أوهمنا بوجود كنز".. اعترافات لصوص الآثار بمنطقة الجمالية

واصل رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة التحقيقات مع 4 أشخاص جري ضبطهم بتهمة التنقيب عن الآثار في منطقة الجمالية، حيث أعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، بعدما اوهمهم أحد الدجالين بوجود كنز اثري أسفل منزل أحدهم ( مالك العقار محل الواقعة) ليقرر الاستعانه بباقي المتهمين وهم صديقه واثنين من أقاربه لاستخراج الكنز، إلا أنهم فوجئوا بالقاء القبض عليهم واقتيادهم لقسم الشرطة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة تنقيب بعض الأشخاص عن الآثار داخل محل كائن بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل المُشار إليه وأمكن ضبط 4 أشخاص أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل المحل المُشار إليه ملك أحدهم



وعُثر بداخله على حفرة بعمق 5 متر، والأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لمكافحة الجريمة، بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

