ضعف الإقبال على الحدائق والكورنيش بالأقصر.. صور

تسبب ارتفاع درجة حرارة الجو، اليوم الخميس، في ضعف إقبال مواطني محافظة الأقصر، على الحدائق العامة والكورنيش للاحتفال بعيد الأضحى المبارك نهاراً، حيث وصلت درجة الحرارة ما بين 39 إلى 41 درجة خلال فترات النهار.

ورصدت "البوابة نيوز" فراغ الشوارع من المواطنين، الذين فضلوا قضاء ساعات الصباح والظهيرة في منازلهم لحين انخفاض درجات الحرارة، وأجرت عدسة "البوابة نيوز" جولة بميدان السيدة زينب، وميدان الشيخ كوكو، وشارع أحمد عرابي، وشارع الراعي، وشارع السنترال، وكورنيش النيل، وشارع البحر بمدينة إسنا، حيث ظهرت الشوارع والميادين والحارات وكورنيش النيل، فارغ من المواطنين بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ومن المتوقع أن يخرج أهالي الأقصر، إلي الحدائق والمنتزهات والملاهي ليلا، بعد انكسار درجة الحرارة من أجل الاحتفال بثاني عيد الأضحى المبارك.

من جانبه، وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن ومديريات الخدمات، وفتح جميع الحدائق والمتنزهات العامة بمحافظة الأقصر ومراكزها، للاستمتاع بالعيد وتوفير الأجواء المناسبة للاحتفال مع تطبيق إجراءات السلامة والصحة والحفاظ على النظافة العامة ومنع أية تزاحمات.

وشدد ألهم، على ضرورة تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة الاحتفالات، مؤكدا بضرورة تواجد كافة القيادات في مواقعها للتعامل مع أي طوارئ، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التنمية المحلية وكافة العناصر الأمنية والخدمية داخل نطاق المحافظة، مشددا على ضرورة رفع مستوى نظافة الميادين العامة والحدائق والمتنزهات في جميع المدن خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

كما وجه محافظ الأقصر، بالتنسيق مع إدارة المرور لتكثيف التواجد المروري بالمواقف والطرق الرئيسية والميادين العامة لضمان تحقيق السيولة المرورية، ومتابعة حركة السيارات وانتظام حركة خطوط السير وتوفير الأعداد اللازمة من السيارات والتأكد من عملها وصلاحيتها وانتظام العمل أولا بأول، وكذلك تعيين خدمات تأمين وإنقاذ على المراسي الخاصة بالعائمات المخصصة لنقل المواطنين والرحلات النيلية ومراجعة مدى صلاحية وسلامة المراكب وتمام تراخيصها.

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