تعرف على استعدادات الشواطئ والمحميات في العيد

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرا عن استعدادات الشواطئ والمحميات وخطة الدولة في توفير الأماكن السياحية، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحى.

وأوضح التقرير أن أبرز هذه الاستعدادات كانت كالتالي:

ـ توفير كافة سبل الراحة في الاحتفال وسط أجواء طبيعة الخلابة في المحمية.

ـ يفضل المواطنون قضاء الإجازات في المحميات الساحلية.

ـ من أشهر المحميات رأس محمد بجنوب سيناء ووداي الجمال بالحبر الأحمر.

ـ يقبل المواطنون في الأعياد علي زيارة محمية وداي الريان بمحافظة الفيوم.

ـ يتم توفير منقذين في المحميات البحرية مثل محمية وداي الريان.

ـ يتواجد باحثو البيئة من أجل تعريف الزائرين بأهمية المحميات ودورها في حماية الطبيعة.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، قد أعلنت رفع درجات الاستعداد بالمحميات الطبيعية لاستقبال الزائرين خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وخاصة المحميات الساحلية مثل رأس محمد بجنوب سيناء ووادي الجمال بالبحر الأحمر، والتي يفضلها المواطنون خلال أشهر الصيف.

وأكدت علي توفير كافة سبل الراحة للاحتفال بالعيد وسط أجواء الطبيعة لتكون تجربة حقيقية للاستمتاع بالسياحة البيئية والاحتكاك بالطبيعة، مع تنفيذ برامج لتوعية الزوار وتوفير مطبوعات وأفلام للعرض على الزائرين توضح التنوع البيولوجي الفريد، بالإضافة لتوفير سيارات إسعاف ومنقذين بالمحميات خاصة البحرية، وكذلك التواجد المكثف لباحثي البيئة لاستقبال الزائرين.