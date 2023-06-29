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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ذبح 527 رأس ماشية خلال أول أيام العيد بمجازر الغربية

المجازر
المجازر
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أكد الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، ذبح 527 رأس ماشية بجميع أنواعها داخل جميع مجازر مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال 24 ساعة من أول أيام عيد الأضحى.

وأضاف "أنور"، أن ذلك فى إطار التسهيل على أصحاب محال الجزارة والمواطنين، واستقبال جميع الأضاحي بالمجازر لضمان الذبح الأمن والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وتطبيق الكشف الدقيق على الأضحية، منعاً لحدوث أي أوبئة تضر بالصحة العامة للمواطنين أو حدوث تلوث للبيئة.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، متابعة أعمال المجازر على مستوى مراكز ومدن المحافظة والبالغة 18 مجزرا، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال أعداد متزايدة من الحيوانات الواردة للذبح بها، وإنتاج لحوم صالحة للاستهلاك الآدمي وخالية من أي مسببات مرضية، وذلك  طوال فترة عيد الأضحى المبارك.

الطب البيطري الجزارة الاضاحي أول أيام عيد الأضحى