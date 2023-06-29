تعرف على أفلام عيد الأضحى بإقليم وسط الصعيد الثقافي

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مشروع سينما الشعب، وعروضا لأفلام سينما، بالأفرع الثقافية التابعة لإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى.

وتقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة عددًا من الأفلام الوثائقية، بعدد من المواقع الثقافية التي تشهد عروض سينما الشعب، قبل عرض الفيلم الرئيسي لتعزيز قيم الهوية والانتماء ونشر الوعي بين المواطنين، والأفلام من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة وإدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة وإدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية

ويعرض بقصر ثقافة أسيوط التابع،لفرع ثقافة أسيوط ويعرض بسينما هيبس بفرع ثقافة الوادى الجديد.

ويعرض فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، يشارك في بطولته ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبدالرحمن «توتا»، ومحمد أنور، وعباس أبو الحسن.

العمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداث فيلم البعبع في إطار من الأكشن ويجسد أمير كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه «سلطان» يواجه مع صديقه سوكا «محمد عبد الرحمن» العديد من المواقف.

فيلم "تاج" بطولة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، وتدور أحداث الفيلم حول حياة التوأم تاج وهارون، اللذان يمران بالعديد من الأزمات، ومع امتلاكهما لقدرات خارقة، تتسبب في وقوع العديد من المفارقات لهما.