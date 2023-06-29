مدينة كولونيا الألمانية تستعد لاستضافة أمم أوروبا 2024

تستعد مدينة "كولونيا" الألمانية لاستضافة "بطولة كرة القدم الأوروبية" المقبلة في عام 2024 ، وتقع "كولونيا" على نهر "الرين" وهي اكبر مدينة في شمال الرين ورابع اكبر مدينة في ألمانيا ، ويبلغ عمرها اكثر من 2000 عام ويبلغ عدد سكانها اكثر من مليون نسمة، حسبما أفادت فضائية القاهرة الاخبارية.

ملعب كولونيا المعروف الان ب "Rhine Energy stadium" يستضيف 5 مباريات بما في ذلك دور ال 16 وتبلغ سعة الملعب 47 الف متفرج ، مما يجعله أحد أصغر الملاعب في كأس الأمم الأوروبية 2024.

ومع ذلك لن تكون هذه المرة الأولى التي يستضيف فيها الملعب بطولة دولية بهذا الحجم ، فقد كان أحد الملاعب ال 5 التي استضافت كأس القارات عام 2005 وكأس العالم 2006.

وفي عام 2020 استضاف الملعب نهائي الدوري الأوروبي بين اشبليه و أنترميلان الذي اقيم خلف أبواب مغلقة بسبب جائحة كورونا.

بطولة أمم أوروبا لكرة القدم ستقام خلال الفترة من 14 من يونيو الى 14 من يوليو 2024 بمشاركة 24 فريقا اوروبيا في النسخة السابعة عشر من البطولة.