ads
الخميس 29 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ثاني أيام عيد الأضحي.. الزومبا تجذب السياح على شواطئ الغردقة (صور)

ممارسة رياضة الزومبا
ممارسة رياضة الزومبا علي شواطئ الغردقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

جذبت رياضة الزومبا، على شواطئ الغردقة، الآلاف من نزلاء الفنادق والمنتجعات السياحية من المصريين والأجانب، في ظل احتفالات ثان أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال علاء الدين محمود رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر، أن فنادق الغردقة تحرص على الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بمشاركة المصريين والأجانب، وشهدت الشواطئ إقبال كبير على ممارسة رياضة  الزومبا على حمامات السباحة والشواطئ.

ولفت إلى أن  الزومبا هي رقصة رياضية جذبت الصغار والكبار والرجال و السيدات ويحرص السياح على ممارستها يوميا وهي من أسرع أنواع التمارين الرياضية انتشارا في العالم وتلقى إعجاب وتوافد السياح الأجانب من مختلف الجنسيات.

IMG-20230629-WA0009
IMG-20230629-WA0009
IMG-20230629-WA0008
IMG-20230629-WA0008
IMG-20230629-WA0007
IMG-20230629-WA0007
IMG-20230629-WA0010
IMG-20230629-WA0010
IMG-20230629-WA0011
IMG-20230629-WA0011
IMG-20230629-WA0012
IMG-20230629-WA0012
رياضة الزومبا شوطئ مدينة الغردقة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك