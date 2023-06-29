ثاني أيام عيد الأضحي.. الزومبا تجذب السياح على شواطئ الغردقة (صور)

جذبت رياضة الزومبا، على شواطئ الغردقة، الآلاف من نزلاء الفنادق والمنتجعات السياحية من المصريين والأجانب، في ظل احتفالات ثان أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال علاء الدين محمود رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر، أن فنادق الغردقة تحرص على الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بمشاركة المصريين والأجانب، وشهدت الشواطئ إقبال كبير على ممارسة رياضة الزومبا على حمامات السباحة والشواطئ.

ولفت إلى أن الزومبا هي رقصة رياضية جذبت الصغار والكبار والرجال و السيدات ويحرص السياح على ممارستها يوميا وهي من أسرع أنواع التمارين الرياضية انتشارا في العالم وتلقى إعجاب وتوافد السياح الأجانب من مختلف الجنسيات.

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