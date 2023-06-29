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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"الحج السعودية" تمكن 450 شخصًا من ذوي الإعاقة والأيتام من أداء الفريضة

الحج
الحج
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 مكّنت وزارة الحج والعمرة السعودية 450 شخصًا من ذوي الإعاقة والأيتام من أداء فريضة الحج لهذا العام 1444 هـ، ضمن النسخة الثالثة من مبادرتها الوطنية لحج الأشخاص ذوي الإعاقة، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية وغير   الربحية، تحقيقًا لأحد مستهدفات رؤية السعودية 2030، والمتمثلة في الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "وا س" اليوم الخميس، أن المبادرة تهدف إلى تمكين وإتاحة الفرصة لذوي الإعاقة والأيتام من أداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة، إضافة إلى تعزيز دورهم في المجتمع، بُغية تأديتهم مناسكهم بيسر وسهولة.
وبينت الوزارة أنه جرى توفير سيارات حديثة ومجهزة للتنقل، وتخصيص مسارات خاصة لأداء المناسك داخل المشاعر، إلى جانب توفير الخدمات التي تلبي احتياجاتهم مثل الأدوية والمستلزمات، ومترجمي إشارة، ولغة "برايل"؛ بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.
يذكر أن المبادرة الوطنية لحج ذوي الإعاقة والأيتام انطلقت في العام 1442 هـ، وشهدت مشاركة 200 حاج وحاجة، أما عام 1443 هـ، فقد بلغ عدد المشاركين فيه 300 حاج وحاجة من كافة مناطق المملكة.

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