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الخميس 29 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

مصرع 12 شخصا غرقا في "فلوريدا" الأمريكية بسبب التيارات البحرية القوية

حادث بشواطئ فلوريدا
حادث بشواطئ فلوريدا
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أعلن خبراء أمريكيون، غرق 12 شخصا في شواطئ فلوريدا بالولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين بسبب تيارات بحرية قوية.

وقالت كاثرين بروسيف، خبيرة الأرصاد الجوية، في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /الخميس/، إن تيارات قاتلة هي المسؤولة عن عشرات حالات الغرق الواضحة خلال الأسبوعين الماضيين في بانهاندل في ولاية فلوريدا، تزامنا مع نقص رجال الإنقاذ المؤهلين لمنع رواد الشواطئ من السباحة.

يذكر أنه تم الإبلاغ عن 7 حالات من إجمالي 12 حالة وفاة في شاطئ (بنما)، والذي لديه السجل الأكبر لعدد حالات الغرق في الولايات المتحدة هذا العام.

شواطئ فلوريدا حادث بحري