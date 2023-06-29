محافظ المنوفية: تحرير 164 محضرا تموينيا وضبط 14 شيكارة دقيق بلدي مدعم

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على تكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك خلال أيام عيد الأضحى المبارك لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة مدى توافر كافة السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين ومكافحة الغلاء.

فيما تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة جهودها في شن حملاتها المكبرة بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية حفاظاً على حقوق المواطنين.

حيث أفاد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، أنه تم شن حملات تموينية خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، أسفرت عن تحرير (164) محضرا تموينيا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، تنوعت ما بين (81) محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة و(83) محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي، مشيرا الي أن من أبرز القضايا التموينية التي تم ضبطها تحرير محضر رقم 16918 جنح مركز قويسنا ضد صاحب مخبز بلدى لحيازته ما يزيد عن (14) شيكارة دقيق بلدى محظور تداوله ومخصص لإنتاج المخابز البلدية، وكذا تحرير محضر آخر ضد المدير المسئول عن محل لتجارة الأدخنة والسجائر بناحية أمام المستشفى العام بمركز بركة السبع لقيامة بعرض وبيع (500) علبة سجائر بأزيد من السعر الرسمى المقرر .

من جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري والجهات الأمنية والمعنية لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع خلال أيام العيد والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.