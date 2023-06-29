رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق - في برقيته - "إن ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن والتي أظهر فيها المصريون وعيهم بما يحاك لهم، فخرجوا جميعا ضد قوى الظلام والشر ليردوها خائبة على أعقابها وينقذوا وطنهم".

وأضاف "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ، يسعدني أن أبعث إلى فخامتكم أسمى آيات التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات بموفور الصحة والعطاء بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، وانتهز هذه المناسبة وأتوجه إلى المولى عز وجل بالدعاء أن يعيدها على سيادتكم بالتوفيق والسداد وعلى مصرنا الغالية بمزيد من الرخاء والازدهار.. حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الخير خطاكم".