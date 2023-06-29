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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصطفى مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

رئيس الوزراء د. مصطفى
رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي
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بعث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برقية هنأ فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة؛ بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال رئيس مجلس الوزراء في البرقية: هذه المناسبة ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن؛ ففي هذا اليوم المجيد خرج الملايين من أبناء الشعب المصري العظيم، منتفضين ضد قوى الشر والظلام الذين اختطفوا الوطن، وأرادوا أن يغيروا هويته، فملأ المصريون الشوارع والميادين في كل أنحاء مصر المحروسة في مشهد حضاري شهد له العالم أجمع، حيث صنع الشعب المصري واحدة من أعظم الثورات في التاريخ؛ استعاد بها وطنه، وأنقذ البلاد من الفوضى والانهيار، لتمارس الدولة هيبتها ودورها الوطني في بناء الحاضر وتأمين المستقبل.

وعاهد رئيس مجلس الوزراء - في برقيته - الرئيس السيسي بمواصلة الحكومة بذل المزيد من الجهد والعطاء؛ لدفع عجلة التنمية في أنحاء البلاد، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المجيدة على رئيس الجمهورية بدوام التوفيق والسداد، وعلى مصرنا الغالية بالتقدم والرقي والازدهار.

مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو