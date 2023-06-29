الولايات المتحدة تثمن الدعم الألماني لتعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو

الخميس 29/يونيو/2023 - 11:09 ص

ثمنت الولايات المتحدة الدعم الألماني لتعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو، بما في ذلك دعم نشر قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في ألمانيا وعبرها.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الألماني بوريس بيستوريوس، لمناقشة العلاقة الثنائية القوية والطويلة الأمد بين البلدين، حسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس.

وناقش الوزيران مجموعة من التحديات العالمية الأخرى، بما في ذلك القضايا في المحيطين الهندي والهادئ، كما بحثا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأشادا بمرونة وإصرار الشعب والقوات المسلحة الأوكرانية.

وشكر وزير الدفاع الأمريكي، نظيره الألماني على المساعدة والمساهمات الكبيرة التي قدمتها ألمانيا لأوكرانيا، وأثنى على إصدار ألمانيا إستراتيجيتها للأمن القومي وإعادة تأكيدها لزيادة الإنفاق الدفاعي للوفاء بالتزام قمة ويلز الذي التزم حلفاء الناتو خلاله بتخصيص نسبة 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لكل بلد للنفقات الدفاعية.

واتفق الوزيران على البقاء على اتصال وثيق بشأن القضايا العديدة ذات الاهتمام المشترك المؤثرة على الأمن عبر المحيط الأطلسي.