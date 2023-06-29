استقرار أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الخميس

سيطرت حالة من الهدوء والاستقرار علي اسعار الذهب في الصاغة المصرية، بداية تعاملات اليوم الخميس 29 يونيو 2023، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بعدما تراجع المعدن الأصفر بنحو 50 جنيهًا على مدار الأسبوع الحاري، متأثرة بتراجع سعر الأوقية بالبورصة العالمية.

سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا واقبالا في مصر، حوالي 2،280 جنيه للبيع و2،300 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 حوالي 2،606 جنيه للبيع و2،629 جنيه للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى حوالي 1،954 جنيه للبيع و1،971 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 1،520 جنيه للبيع و1،533 جنيه للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب( يزن حوالي 8 جرامات من الذهب ) لحوالي 18،240 جنيه للبيع و18،400 جنيه للشراء.

وأوقية الذهب ( تزن 31.1 جراما من الذهب) حوالي 81،038 جنيه للبيع و81،749 جنيه للشراء.

و وصل سعر ميلو الذهب الي حوالي 2،605،714 جنيه للبيع، و2،628،571 جنيه للشراء.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط،

و في البورصات العالمية، تراجعت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في حوالي أربعة أشهر اليوم الخميس بعدما ترك جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الباب مفتوحًا أمام رفع أسعار الفائدة مجددا بهدف كبح جماح التضخم.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.25 % إلى 1912.19 دولار للأوقية (الأونصة)

وكان المعدن النفيس قد سجل أمس الأربعاء أدنى مستوياته منذ منتصف مارس عند 1902.69 دولار للأوقية.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % لتسجل 1920.50 دولار للأوقية.

وقال باول إن من المرجح رفع أسعار الفائدة مرتين أخريين وتوقع ألا يتراجع التضخم إلى مستوى 2% المستهدف قبل عام 2025.

و يتوقع المستثمرون الآن بنسبة 81 % رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في يوليو.

ويؤدي رفع أسعار الفائدة إلى تراجع الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 22.86 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.7 % إلى 916.73 دولار.

وقفز البلاديوم 1% إلى 1261.66 دولار بعدما هبط لأدنى مستوياته في أربع سنوات ونصف في الجلسة الماضية.