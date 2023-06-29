تفريغ الكاميرات في واقعة سرقة أجنبي بالتجمع الخامس

فتحت نيابة القاهرة الجديدة، تحقيقات موسعة في واقعة ضبط 4 أشخاص بتهمة سرقة مواطن يحمل جنسية إحدى الدول بنطاق قسم شرطة التجمع الخامس.

بدورها أمرت نيابة بتفريغ كاميرات مراقبة لمواجهة المتهمين بها فيما هو منسوب إليهما من اتهامات للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة.

وفي وقت سابق أمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن البداية كانت عندما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص "يحمل نسية إحدى الدول" ، وسيدة "تعمل مُترجمة")، وقررت الأخيرة بأنه حال إستقلال الأول سيارته أمام العقار سكنه بدائرة القسم إستوقفه (3 أشخاص) يستقلون سيارة ملاكى ، وقاموا بتفتيش السيارة خاصته وسرقة مبلغ مالى من داخلها، ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة والتوصل إلى مرتكبيها، وتبين أنهم 4 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال إستقلالهم السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "مستأجرة" وبحوزة أحدهم طبنجة صوت.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر أحدهم بأنه نظراً لطبيعة عمله كسائق بالفيلا الملاصقة للمجني عليه وعلمه بثراء الأخير، واحتفاظه بمبالغ مالية داخل السيارة ملكه، اختمر فى ذهنه فكرة الاستيلاء عليها.

وفى سبيل ذلك قام بالإستعانة بباقى المتهمين لسرقة المجنى عليه، وفى سبيل ذلك قام أحدهم بإحضار السيارة قيادته ونزع اللوحات المعدنية الخاصة بها وتثبيت لوحات معدنية أخرى للحيلولة دون ضبطهم، وتوجهوا للمنطقة سكن المجنى عليه وإنتظروا حتى استقل السيارة خاصته ، وقاموا باستيقافه بأسلوب "إنتحال الصفة" وتفتيشه والاستيلاء منه على المبلغ المالى المشار إليه، ولاذوا بالفرار، كما تم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه.

باستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بارتكاب الواقعة، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.