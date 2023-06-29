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الخميس 29 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أبو الغيط يُحمل سلطات السويد مسئولية حرق المصحف الشريف

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أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات سماح السُلطات السويدية بإحراق نسخة من القرآن الكريم على يد متطرفين في أول أيام عيد الأضحى.

وأضاف أن مسئولية الحكومات ليست تشجيع التطرف أو التساهل مع من يروجون أفكارالكراهية والإسلاموفوبيا، وإنما مواجهة هذه التوجهات بحزم، مؤكدًا أن ازدراء عقائد الآخرين ليس من حرية التعبير في شيء.

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن أبو الغيط ندد كذلك بتساهل السُلطات مع هذا الفعل الشنيع، برغم إدراك الجميع لما يُسببه من تصاعد موجات الكراهية بين الشعوب وأتباع الديانات المختلفة، مُحملًا حكومة السويد المسئولية عن نتائج وتبعات هذه الواقعة النكراء.

 


 

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