بعث الحج تتقدم بشكاوى ضد "رواف منى" لخدمات الطوافة

تلقت وزارة الحج والعمرة السعودية بلاغات من بعثة الحج السياحي المصرية بناء ضد شركة رواف مني المقدمة خدمات الطوافة لحجاج الشركات السياحية وذلك عقب التقصير من المطوف في توفير اماكن لهم بالمخيمات المخصصة للشركات التابعين لها في مشعر منى وتسكين ٩٠ حاجا.



وكانت اللجان التابعة لبعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامي رئيس الادارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والاثار والتي تنتشر في مشعر مني بين مخيمات حجاج السياحة قد رصدت تواجد حوالي ٩٠ حاجا بأحد مخيمات مشعر منى لا يوجد لهم اماكن بالمخيمات ، وعلي الفور كلفت سامية سامي مسئولي اللجان بملازمة الحجاج حتي حل المشكلة ، كما كلفت مسؤولي لجنة السياحة الدينية بالبعثة بسرعة التحرك لتنفيذ العقد المبرم بين الغرفة وشركة رواف منى.

وقامت سامية سامي رئيس البعثة بالتوجه إلى الحجاج بمخاطبة مسؤول وزارة الحج واخطاره بالمشكلة لسرعة حلها ، كما ارسل ممثلو الغرفة بالبعثة صورة من تعاقد الغرفة مع مؤسسة رواف مني إلى وزارة الحج السعودية لالزام المؤسسة السعودية بتنفيذ التعاقد ، وعلى الفور ارسلت وزارة الحج لجنة إلى الحجاج وبدأت على الفور بتوفير مخيم بديل.

وظلت سامية سامي ومعها عدد من مسؤولي البعثة مرافقة للحجاج حتي التأكد من دخولهم المخيم الجديد ، واكدت رئيس البعثة ان اللجان التابعة لبعثة الحج السياحي سوف تستمر في ملازمة الحجاج حتي انتهاء المشاعر للتدخل وحل اية مشاكل.