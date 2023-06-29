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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"عيد مبارك".. رئيس النمسا يوجه تهنئة باللغة العربية للجالية الإسلامية

صلاة العيد في النمسا
صلاة العيد في النمسا
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تحتفل الجاليات العربية والإسلامية بعيد الأضحى في المدن النمساوية، وأدى عدة آلاف من أبناء الجالية العربية والإسلامية صلاة عيد الأضحى المبارك في المركز الإسلامي الكبير بالعاصمة "فيينا".

وقال "خالد أبوبكر" مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من النمسا: إن الرئيس النمساوي وجه التهنئة للجالية المسلمة في النمسا وكذلك المستشار "كارل نيهامر" ، حيث وجهان التهنئة باللغة العربية من خلال مقولة "عيد مبارك" وتمنوا للجالية قضاء وقت ممتع خلال أيام العيد.

وأضاف "أبو بكر"، أن مظاهر الاحتفال بالعيد في النمسا تعتمد في المقام الأول على إحياء شعائر صلاة العيد في العاصمة النمساوية "فيينا"، وأدى صلاة عيد الأضحى بالامس نحو 50 ألف مسلمة ومسلمة في المركز الإسلامي، وأقيمت الصلاة على مرحلتين الأولى باللغة العربية  في السادسة والنصف صباحا، والثانية باللغة الألمانية في الساعة الثامنة صباح يوم امس.

وتابع "أبوبكر": تعتبر الجالية المسلمة أن العيدين الفطر والأضحى مناسبتين كبيرتين تؤكد على الهوية الدينية خصوصا للاطفال، وحرص العديد ممن حضروا لأداء صلاة عيد الاضحى على ارتداء الزي الوطني سواء من العراق او سوريا او افغانستان ، أو الذين كانوا ينحدرون من دول اسلامية كانت تابعة للاتحاد السوفيتي السابق وكذلك من دول البلقان والقوقاز .

الجاليات العربية والاسلامية عيد الأضحى المدن النمساوية المركز الاسلامي الكبير فيينا