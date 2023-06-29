الصين ونيوزيلندا تبحثان سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات

الخميس 29/يونيو/2023 - 10:16 ص

بحث رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج، مع رئيس وزراء نيوزيلندا كريس هيبكنز سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات إلى مستوى أعلى، بما يعود بالنفع على الشعبين ومنطقة آسيا-الباسيفيك والعالم.

وقال رئيس مجلس الدولة الصيني: إنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من 50 عامًا، بنيت العلاقات بين الصين ونيوزيلندا كنموذج للتعاون متبادل الربح بين الدول التي تختلف في الأنظمة الاجتماعية والتاريخ والثقافات ومراحل التنمية والأحجام الاقتصادية، مؤكدًا أهمية التضامن والتعاون والمنفعة المتبادلة والنتائج متبادلة الربح في التصدي للتحديات التي تواجه البشرية.

ودعا الجانبين إلى الاستفادة من إمكانات الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر والصناعات الإبداعية لخلق قوى دافعة جديدة للتعاون في المجالات الناشئة، كما شدد على ضرورة بذل جهود لدعم التجارة الحرة بشكل مشترك، ودعم التعاون الإقليمي في منطقة آسيا-الباسيفيك، وتوسيع الحيز الجديد للتعاون الاقتصادي الإقليمي، مضيفًا أنه يتعين على الجانبين أيضًا تعزيز التعاون في التعليم والسياحة والمجالات الأخرى، وتقوية الروابط الجديدة للتبادلات الشعبية.

من جانبه، قال "هيبكنز" إن نيوزيلندا والصين ملتزمتان بتعزيز التواصل والتفاهم والتعامل مع الخلافات بشكل صحيح، لافتًا إلى أن الدولتين أجرتا تعاونًا مكثفًا ومتعمقًا شمل جميع المستويات والمجالات، وأن نيوزيلندا تلتزم تمامًا بسياسة صين واحدة ومتحمسة للفرص التي يتيحها الانفتاح الصيني، وأن نيوزيلندا مستعدة للعمل مع الصين لتنفيذ التوافق وتعميق التعاون في الاقتصاد والتجارة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والطاقة المتجددة والعلاقات على المستوى المحلي، لتعزيز التعافي الاقتصادي والتصدي لتغير المناخ والتحديات العالمية الأخرى على نحو مشترك.