الولايات المتحدة: إعادة افتتاح سفارتنا مؤخرا في سيشيل يعكس التزامنا بشراكتنا العميقة والدائمة

الخميس 29/يونيو/2023 - 10:04 ص

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، أن إعادة افتتاح سفارتها مؤخرا في سيشيل لأول مرة منذ 27 عاما يعد أوضح دليل حتى الآن على التزام واشنطن بشراكتها العميقة والدائمة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، بمناسبة يوم سيشيل الوطني، أن تواجد الولايات المتزايد هناك من شأنه أن يساعدنا على إقامة روابط أقوى مع جزر سيشيل لتعزيز قيم الديمقراطية والحكم الرشيد، عبر إفريقيا ومنطقة المحيط الهندي.

وأكدت مواصلة العمل أيضًا مع سيشيل لتعزيز السلام والأمن ومكافحة آثار تغير المناخ وحماية محيطاتنا الثمينة.

كما عبرت الخارجية الأمريكية عن تقديرها لتعاون سيشيل ودورها القيادي، متمنية لها كل التوفيق.