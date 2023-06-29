أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 227 ألفا و780 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

الخميس 29/يونيو/2023 - 09:43 ص

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 227 ألفا و780 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، قولها "إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و38 دبابة و7 آلاف و857 من المركبات المدرعة و4 آلاف و116 من النظم المدفعية و627 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و388 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و308 مروحيات و18 سفينة حربية، فضلا عن 6 آلاف و780 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 569 من المعدات الخاصة و3 آلاف و513 طائرة مسيرة وإسقاط 1261 من صواريخ كروز".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.