الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل التعاون في الأنشطة الفضائية

الخميس 29/يونيو/2023 - 09:26 ص

بحثت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، سبل التعاون في مجموعة واسعة من الأنشطة الفضائية، بما في ذلك المخاوف الأمنية المتزايدة والأمن الإلكتروني في الفضاء والتوعية بأوضاع الفضاء وتنسيق سلامة الرحلات الفضائية.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، خلال اجتماع مسئولين في حوار الفضاء الـ 12 بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الفترة من 26 إلى 27 يونيو في عاصمة بلجيكا، بروكسل.

وبحسب البيان، سعى الحوار إلى تعزيز سبل التعاون طويل الأمد بين الولايات المتحدة وأوروبا في أنظمة الأقمار الصناعية للملاحة العالمية وأنشطة مراقبة الأرض.

وترأس الوفد الأمريكي القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية لمكتب المحيطات والشؤون البيئية والعلمية الدولية جينيفر ليتلجون،مساعدة وزير الخارجية لشئون الحد من التسلح والتحقق والامتثال مالوري ستيوارت، كما ضم الوفد ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة التجارة والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء /ناسا/ ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وإدارة الطيران الفيدرالية.

فيما ترأس وفد الاتحاد الأوروبي مدير عام إدارة الصناعات الدفاعية والفضاء بالمفوضية الأوروبية تيمو بيسونين، والمدير العام لدائرة العمل الخارجي الأوروبي للأمن المشترك والدفاع بينيديكتا فون سير-ثوس،وضم الوفد ممثلين عن المنظمة الأوروبية لاستغلال سواتل الأرصاد الجوية ووكالة الفضاء الأوروبية.