مسرح السلام يقدم موسما جديدا للعرض المسرحي "خطة كيوبيد"

يعود العرض المسرحي المتميز"خطة كيوبيد"من جديد على خشبة مسرح السلام بوسط القاهرة التابع للبيت الفني للمسرح، في موسم مسرحي جديد يبدأ اعتبارا من مساء اليوم الخميس، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وتعرض المسرحية في تمام الساعة السابعة مساء بالقاعة الكبرى بمسرح السلام، وقد تم تقديم المسرحية في 132 ليلة ناجحة على مدار سبعة مواسم مسرحية، وما زالت تلقى حضورا قويا من جمهور المسرح منذ أن تم تقديمها ضمن خطة النهوض بالحركة المسرحية التى أطلقها مطلع العام الجارى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفنى للمسرح.

وتدور أحداث مسرحية "خطة كيوبيد" في إطار اجتماعي كوميدي عن الحب وظاهرة الانفصال السريع وأسبابه وتأثيره السلبى، وهي من تأليف وأشعار عبدالله الشاعر، وبطولة عبدالمنعم رياض، وكريم الحسينى، ونوال سمير، وأمنية حسن، ومن إخراج أحمد فؤاد.