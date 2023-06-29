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الخميس 29 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الدفاع الأمريكي يثني على دور ألمانيا في تعزيز قدرات أوكرانيا العسكرية

وزير الدفاع الامريكي
وزير الدفاع الامريكي
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شدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، على ضرورة مواصلة دعم أوكرانيا عسكريا بينما تخوض معركة لاستعادة سيادتها.

وأثنى أوستن - خلال اجتماع مع نظيره الألماني بوريس بيستوريوس، في البنتاجون - على دعم ألمانيا للانتشار العسكري الأمريكي لتعزيز دول الجناح الشرقي لحلف الناتو، وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس.

وأعرب أوستن عن تقديره لكل ما قدمته ألمانيا لتعزيز قدرات أوكرانيا، فمساعدتها الأمنية ومساهمتها في تدريب المدافعين عن أوكرانيا لا تقدر بثمن.

وأضاف:"علينا أن نستمر في الضغط لمساعدة أوكرانيا على النجاح، فنحن في لحظة فاصلة في كفاح أوكرانيا من أجل تحقيق السيادة".

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