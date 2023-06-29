رابطة العالم الإسلامي تدين حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد

أدانت رابطة العالم الإسلامي، اليوم الخميس، بأشدّ العبارات جريمةَ حرق نُسخةٍ من المصحف الشريف في العاصمة السويدية استوكهولم، في مشهدٍ مُشينٍ واستفزازيٍّ لمشاعر المسلمين، لا سيما في عيد الأضحى المبارك.

وندد رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى - في بيان صادر عن الأمانة العامة للرابطة نقلته، وكالة الأنباء السعودية "واس" - هذه الجريمة العبثية النكراء، التي تمَّت تحت حماية الشرطة بدعوى حرية التعبير، هي في حقيقتها تسيء في جملة إساءاتها إلى المفهوم الحقيقي والرشيد للحريات وفق مبادئها التي تنادي باحترام المقدس وعدم إثارة المشاعر نحوه بأي استفزاز تحت أيِّ ذريعة".. مجدِّدًا التحذيرَ من أخطار الممارسات المحفزة للكراهية، وإثارة المشاعر الدينية، التي لا تخدم سوى أجندات التطرُّف.