روسيا تصف تواجد كولومبيين في أماكن القتال بكراماتورسك بالتهور

وصفت السفارة الروسية في بوجوتا، تواجد ثلاثة كولومبيين في كراماتورسك الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث أصيبوا في هجوم صاروخي روسي بالتصرف المتهور.

وذكرت السفارة - في تغريدة على (تويتر)، أوردتها قناة (روسيا اليوم) الفضائية، اليوم الخميس - "يسعدنا أن هذه الرحلة المتهورة لم تسفر بالنسبة لمواطني كولومبيا، الذين أصيبوا بجروح طفيفة، عن مأساة لا يمكن إصلاحها".

وأوصت السفارة الروسية المواطنين الكولومبيين، "بالامتناع عن زيارة الأراضي والأماكن الواقعة في منطقة القتال".

من جانبه، أوعز رئيس جمهورية كولومبيا جوستافو بيترو، بتوجيه احتجاج لروسيا على خلفية إصابة ثلاثة من مواطنيه في كراماتورسك.

ووفقا لمعلومات موقع (Infobae)، يجري الحديث عن سيرجيو جاراميلو المستشار السابق لرئيس كولومبيا والكاتب هيكتور أباد والصحفية كاتالينا جوميز الذين توجهوا إلى كراماتورسك في دونباس، بعد المشاركة في معرض الكتاب بكييف.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، ردا على الاتهامات الموجهة من كييف بشأن مقتل مدنيين في كراماتورسك بعد هجوم صاروخي شنته القوات الروسية، إن روسيا لا تقصف البنية التحتية المدنية.