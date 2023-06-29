أوكرانيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الضربة الصاروخية على كراماتورسك إلى 12 قتيلا

أعلنت وزارة الشئون الداخلية الأوكرانية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الضربة الصاروخية على مدينة كراماتورسك شرقي أوكرانيا إلى 12 قتيلا بينهم 3 أطفال.

وأوضحت الوزارة - حسبما ذكرت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية - أن 65 آخرين على الأقل أصيبوا في الضربة الصاروخية، بينهم رضيع.. وما زالت أعمال الإنقاذ جارية، حيث لا يزال هناك أناس محاصرين تحت الأنقاض.

وكراماتورسك هي بلدة رئيسية تقع إلى الغرب من الخطوط الأمامية في منطقة دونيتسك.

يشار إلى أن القوات الروسية نفذت ضربتين صاروخيتين على كراماتورسك بمنطقة دونيتسك، أصاب صاروخ مطعما وسط المدينة وأصاب الأخر قرية بيلنك.