الشيخوخة وزلات اللسان.. بايدن في مأزق جديد بسبب بوتين والصين

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في العديد من زلات اللسان خلال الأيام الماضية، آخرها قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خسر الحرب في العراق بدلا من أن يقول أوكرانيا.

جاء ذلك الخطأ في حديث الرئيس الأمريكي للصحفيين، مساء أمس الأربعاء، عند مغادرته البيت الأبيض في رحلة إلى مدينة شيكاغو الأمريكية، عندما سئل إذا كان الرئيس الروسي قد أضعفه التمرد القصير الذي قاده رئيس مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الذي تخوض قواته معارك في أوكرانيا.

وصرح بايدن قائلا: من الصعب إصدار حكم على ذلك، لكن من الواضح أنه يخسر الحرب في العراق، إنه يخسر الحرب في الداخل وأصبح منبوذا نوعا ما حول العالم، لا يقتصر الأمر على حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ولا الاتحاد الأوروبي، هناك اليابان، هناك 40 دولة.

والثلاثاء الماضي، وقع الرئيس الأمريكي في زلة لسان أخرى خلال حملة لجمع الأموال، حين تحدث عن الصين بينما كان يقصد الهند التي زار رئيس وزرائها ناريندرا مودي البيت الأبيض قبل أسبوع.

وقال بايدن وقتها: ربما رأيتم صديقي المفضل الجديد، وهو رئيس وزراء دولة صغيرة هي الآن الأكبر في العالم، الصين… عفوا، أعني الهند".

ويبلغ الرئيس الأمريكي 80 سنة، إذ قالت وكالة "بلومبيرج" إن بايدن بدأ في استخدام جهاز ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر لعلاج انقطاع النفس النومي الطويل الأمد.

وتعثر الرئيس الأمريكي أكثر من مرة في الكثير من المناسبات آخرها سقوطه أثناء حفل للقوات الجوية الأمريكية، كما ظهر وكأنه "تائه" أثناء عدد من اللقاءات والمؤتمرات العالمية.

وأظهرت استطلاعات رأي تراجع شعبية بايدن خلال الفترة الماضية جراء هذه المواقف التي تتعارض مع تطلعات الشعب الأمريكي الذي يرغب في رئيس شاب.