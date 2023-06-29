انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة سكنية بالمنيب

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة سكنية بمنطقة المنيب، ورفع الآثار المادية للحريق لمعرفة سبب اندلاعه وحصر الخسائر الناجمة عنه، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الحريق وسؤال أصحاب الشقة عن ملابسات الحريق.

وتبين من الفحص نشوب حريق هائل داخل شقة داخل أحد طوابق عقار بشارع 26 يوليو، وأن الحريق قد التهم معظم محتويات الشقة، ولم يسفر عن أى إصابات بشرية.

كانت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق وتصاعد ألسنة لهب من شقة بعقار بشارع 26 يوليو بالمنيب، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء بالتنسيق مع مأمور قسم شرطة المنيب للسيطرة على الحريق.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.