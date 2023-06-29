الحج في زمن التكنولوجيا| الذكاء الاصطناعي في خدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام.. واستخدام روبوتات إلكترونية لمساعدة الحجاج

في زمن أصبحت فيه التكنولوجيا لها دور ومكانة بارزة في حياتنا، لتأتي العديد من التساؤلات المهمة عما يمكن أن يقدمه التطوّر التكنولوجي في خدمة الممارسات الدينية والشعائرية، وفي عصرنا الحالي أثبت أن للتكنولوجيا المتقدمة كالذكاء الاصطناعي أثر كبير في إثراء الممارسات الدينية بطرق عديدة.

وكان للمملكة العربية السعودية دور بارز في الاستفادة القصوى من تلك التكنولوجيا الحديثة لجعل لتأدية مناسك الحج والعمرة أكثر سهولة وبساطة.

وفي التقرير التالي نستعرض عبر «البوابة نيوز» بعض الأمثلة التي استطاعت تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة مساعدة المملكة في توفير خدمة متطورة للحجاج خلال موسم الحج:

في السنوات الأخيرة، طورت الحكومة السعودية تطبيقات للهواتف الذكية متوفرة للقادمين لأداء مناسك الحج حيث يستخدم الحجاج التطبيقات بأنفسهم مع توضيحات تساعدهم في العثور على الأماكن المقدسة لزيارتها والصلاة فيها، كما يقومون بتوثيق رحلتهم على منصات التواصل الاجتماعي مثل «إنستجرام وتيك توك».

طرح البطاقات الذكية

بالإضافة إلى ذلك، يعمل البلد المستضيف على طرح البطاقات الذكية للحجاج للوصول إلى خدمات ومعلومات الحج والقيام بإجراء مدفوعات غير نقدية.

واستخدمت السعودية الروبوتات الذكية على مدار العامين الماضيين لخدمة الحجاج والمعتمرين، بهدف الارتقاء بمنظومة العمل وتميزه، وبما يساعدها في تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وتسعى السعودية لاستثمار نجاحها في تنظيم موسمين متتاليين للحج في ظروف استثنائية، وتوظيف الدروس المستفادة منهما في تهيئة الأجواء التعبدية والبيئة الإيمانية التي تمكن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بسهولة ويسر.

استخدام الروبوتات وتقنيات الذكاء الاصطناعي

وكان ذلك ظاهرًا من خلال التوسع في استخدام الروبوتات وتقنيات الذكاء الاصطناعي خلال موسم الحج الحالي للارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن في المسجد الحرام.

وقال مدير إدارة الروبوتات الذكية عدنان المنعمي، إن الرئاسة استحدثت عددًا من المنصات والخدمات الرقمية والروبوتات التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر منظومة عمل ذكية لا تحتاج لأي تدخل بشري، منها الروبوت التقني وروبوتات توجيهية تعمل على توجيه الزوار والمعتمرين بكيفية أداء المناسك، وكذلك تقدم خدمة الإفتاء والإجابة على السائلين والتواصل مع المفتين بالمسجد الحرام عن بعد.

استخدام التقنيات الحديثة لمساعدة قاصدي المسجد الحرام



وأضاف «عدنان المنعمي» بأن التقنيات الحديثة والمنصات الإلكترونية والتطبيقات الرقمية ووسائل الذكاء الاصطناعي تساعد في تنفيذ الخطة التشغيلية وتلبية رغبات قاصدي المسجد الحرام عند أداء مناسكهم عبر الوصول للخدمات بكل يسر وسهولة.

من جانبه بيّن مدير عام الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي فيصل المنعمي أن منظومة الروبوتات الذكية تهدف إلى إثراء التجربة الرقمية الدينية في الحرمين الشريفين وتجويدها، بما يسهم في تكامل منظومة الخدمات الرقمية لهما، وتيسير تقديم الإرشاد والوعظ الديني، وإتاحة إمكانية التواصل المباشر مع أهل العلم والاختصاص الشرعي بكل يسر وسهولة.

وقد أصدر رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عبدالله بن شرف الغامدي بيانا لوكالة الأنباء السعودية مؤخرا حول استخدام المملكة للتقنيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي خلال موسم الحج هذا العام.

وقال «الغامدي» إن الهيئة تسعى كل عام لضمان "التمكين الرقمي للجهات الحكومية العاملة في (دعم) الحج" ودعمها في أداء مهامها.

9000 عربة كهربائية وعادية لخدمات التنقل

وقد وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام 9000 عربة كهربائية وعادية لتكامل خدمات التنقل بالمسجد الحرام خلال موسم الحج، وسط خطط ميدانية نوعية تراعي جودة خدمات التنقل وتلبية رغبات واحتياجات القاصدين من أنحاء العالم.

مكانس التطهير الذكية

ووفرت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية "مكانس التطهير الذكية" التي تعمل من خلال تطبيق على الهاتف بشكل يدوي أو إلكتروني، ومزودة بتقنية خرائط الذكاء الاصطناعي.

- أبرز الروبوتات المستخدمة في موسم الحج



المعقّم الروبوتي

استحدثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي روبوتًا مخصصًا لتعقيم المسجد الحرام، ويغطي هذا الابتكار الروبوتي الفريد من نوعه مساحات شاسعة داخل المسجد ومختلف مرافقه، مما يوفر عملية تعقيم فعالة وشاملة دون الحاجة إلى أي تدخل بشري.

وبفضل السعة الهائلة التي تزيد على 68 لترًا من الماء والقدرة على تغطية أكثر من 1000 متر مربع في الساعة، يعمل روبوت التعقيم بسلاسة لضمان البيئة النقية لزوار الرحمن.

ووفرت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية 11 روبوتًا للتعقيم ومكافحة الأوبئة داخل المسجد الحرام، ليصبح الحرم المكي الأكثر تعقيمًا على مستوى العالم.

الخدمات الرقمية

وسّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مبادراتها الرقمية لتوفير تجربة سلسة ومتقدمة تقنيًا للحجاج وزوار الحرمين الشريفين.

ومع وضع الخطة الاستراتيجية الكاملة الخاصة بالعام 2024، تم إدخال 50 خدمة إلكترونية متنوعة و10 تطبيقات وأربعة مواقع إلكترونية.

وتساهم هذه المنصات الرقمية في صيانة وتشغيل وتطوير الأنظمة والخدمات الإلكترونية، بما في ذلك تكوين الخوادم الإلكترونية المخصّصة لإعداد ضوابط الشبكة وسلاسة تدفقها، والتوزيع السلكي واللاسلكي، وإنشاء الغرف الحديثة لمراكز البيانات والمعلومات.

الروبوت التوجيهي لخدمة الإرشاد.. فتاوى بـ 11 لغة

ويعمل الروبوت للرد على استفسارات الحجاج والاستشارات الدينية المتعلقة لمناسك الحج والعمرة لضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة والبالغ عددهم خلال حج هذا العام 1300 حاجا وحاجة من 90 دولة من حول العالم.

ويعمل على توجيه الحجاج والمعتمرين لكيفية أداء المناسك، مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات، والتواصل مع المشايخ عن بعد.

ويعد هذا الروبوت، نموذجا على قيام الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتسخير الذكاء الاصطناعي في عمليات الفتوى داخل المسجد الحرام.

كما يعرض عددا لأقوال العلماء في مسألة توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق.

ويدعم الروبوت التوجيهي (11) لغةً وهي: (اللغة العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الفارسية، التركية، الملاوية، الأوردية، الصينية، البنغالية، الهوساوية)، عبر شاشة (21 بوصةً) تعمل باللمس يمكن الاستفادة منها بعمل عدد من الخدمات التي تهم قاصدي المسجد الحرام من توجيه وإرشاد وإبداء رأي.

ويحتوي الروبوت على (4) عجلاتٍ مزودة بنظام إيقاف ذكي تسمح بتحريكه بشكل سلس ومرن، مع نظام كاميرات أمامية وسفلية عالية الدقة والوضوح في نقل الصورة حيث تسمح بالتقاط تصوير محيطي للمكان، وسماعات ذات وضوح عال في الصوت، وميكروفون بجودة التقاط عالية تسمح بنقل واضح للصوت، ويعمل على نظام الشبكة اللاسلكية (واي فاي) وبسرعة (5) جيجا هرتز تمكن من انتقال سريع وعال للبيانات.

روبوت زمزم.. 30 عبوة في الجولة



وسخرت الحكومة السعودية أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم عبوات ماء زمزم، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تطوير المنظومة الخدمية بالمسجد الحرام.

ويعمل الروبوت من (5-8) ساعات دون تدخُّل بشري، ويجعل الأشخاص يشعرون بسهولة التعامل معه؛ وهو ما جعله نقلة نوعية في تاريخ سقيا ماء زمزم.

ويقوم الروبوت بتوزِّيع (30) عبوة في الجولة الواحدة.

ويحتوي الروبوت على كاميرات علوية وكاميرات سفلية، وحساسات ليزرية لعمل مسح شامل للمجال أمامه؛ وذلك لتفادي جميع أنواع العوائق حال وجودها.



وتأتي هذه الخدمات بناءً على توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يحرص على الإسهام في التحول الرقمي بما يحقق الرقي بالخدمات المقدمة لكافة الحجاج وفق أعلى معايير الجودة تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة.